IL PROSECCO BIO ANERI ALLA CONQUISTA DELL’INGHILTERRA

Niente Brexit per il prosecco. L’Aneri Prosecco Biologico Leone Docg è il protagonista di uno sbarco in grande stile in Inghilterra, grazie a un accordo in esclusiva con la catena di ristoranti italiani che fa capo al Gruppo San Carlo di Carlo Distefano, ambasciatore con i suoi ristoranti di successo in tutta la Gran Bretagna e ora anche in espansione in Bahrain, Qatar, Thailandia e Riyadh. La produzione 2019 del Prosecco Bio Leone ha ancora numeri abbastanza elitari, 80 mila bottiglie. Di queste, 10 mila sono state destinate al mercato britannico e sono state acquistate in esclusiva dal Gruppo San Carlo. Nei ristoranti del Gruppo San Carlo verrà proposto nella fascia dello champagne, anche come prezzo, e con presentazione attraverso un flyer per dar modo alla clientela di gustarlo con piena conoscenza delle sue caratteristiche. “Questo accordo con un Gruppo così prestigioso e questa collocazione sono per noi motivo di orgoglio e premiano la nostra costante ricerca di qualità e innovazione”, ha commentato Giancarlo Aneri.

(ITALPRESS).

Nella foto: da sinistra Giancarlo Aneri, Presidente Aneri Vini, e Carlo Distefano, Presidente San Carlo Group.