“Cosimo I de’ Medici, secondo duca di Firenze e in seguito primo Granduca di Toscana, associò il motto ‘festina lente’ al simbolo di una tartaruga con la vela, facendone l’emblema della sua flotta: la tartaruga, caratterizzata dall’estrema lentezza, simboleggia la prudenza, mentre la vela, che spinge la nave gonfiata dal vento, simboleggia l’azione. In altre parole un modo di agire senza indugi, ma con prudenza. Nell’anno di Cosimo I abbiamo pensato a questo omaggio a un uomo come Rocco Commisso, che incarna quel motto come nessun altro. Un uomo che guarda sempre avanti ma con accortezza”. Con questa parole il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha consegnato la statuetta al presidente della Fiorentina, nel suo studio nel Palazzo del Pegaso, poco prima dell’incontro con gli studenti delle due università americane presenti a Firenze, la Syracuse e la Ken State University, dal titolo “Rocco Commisso: a business success story between the American and the Italian cultures”.

“Commisso è entrato in empatia con la città come mai nessuno aveva fatto prima e sta dando un’anima alla Fiorentina al di là dei risultati che la squadra sta ottenendo sul campo. Firenze si è rigenerata, con il suo orgoglio, la sua identità e la città merita di avere al più presto uno stadio all’avanguardia. Come Regione Toscana non abbiamo competenze dirette ma faremo la nostra parte”, ha sottolineato il presidente Giani.

“‘Fast, fast, fast’ è vero ma questo non significa che non mi muovo con prudenza. A volte bisogna andare ‘slow’ per fare le cose giuste. Ho già investito molto in sette mesi. E voglio fare anche di più”, ha osservato Commisso.

E’ stata la consigliera regionale Elisabetta Meucci a presentare l’incontro con i tanti studenti che hanno “occupato” tre sale del Palazzo del Pegaso. “Abbiamo un imprenditore chiamato a parlare della sua esperienza, che si scontra anche con tutti i problemi propri di un altro paese, un’altra cultura. Abbiamo come Regione sempre creduto nello scambio culturale, che porta un arricchimento importante”, ha osservato la Meucci.

