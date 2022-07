Il Presidente della Repubblica Mattarella arriva in Mozambico

Balli tipici e musiche locali e tante bandiere tricolori, alcune con la sua foto, per accogliere il Presidente della Repubblica Mattarella al suo arrivo all'aeroporto di Maputo. Il prossimo 6 luglio il capo dello Stato si sposterà in Zambia per un'altra visita ufficiale. trl