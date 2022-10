ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha visitato oggi, assieme al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, all’amministratore delegato per le aree Europa, Mediterraneo, Nord e Sud America di PSA David Yang, al Consigliere di amministrazione PSA Italia Giulio Schenone, all’amministratore delegato PSA Genoa Investments Roberto Ferrari, il terminal PSA del porto di Anversa, in Belgio.

Il presidente Toti ha poi incontrato Tan Chong Meng, amministratore delegato del gruppo di PSA International.

“Oggi siamo qui – spiega il presidente Toti – per parlare delle prospettive di crescita del porto di Genova, di cui PSA è uno dei principali operatori, gestendo i terminals di Prà e di PSA Sech. Quello genovese è uno scalo sempre più competitivo grazie anche ai principali players del settore terminalistico a livello mondiale, che continuano a credere e a scommettere sul nostro scalo. Il porto di Genova deve puntare a differenziarsi sempre di più dal punto di vista delle attività, ed essere in grado di ospitare tutti i protagonisti della blue economy in modo tale da permettere alle migliori energie di esprimersi, generando una positiva concorrenza che ne stimoli ulteriormente lo sviluppo”.

“Stiamo assistendo a grandi cambiamenti nel mondo della logistica, portuale e dei trasporti- aggiunge Signorini- Genova è al centro di questi mutamenti e oggi abbiamo avuto un confronto molto stimolante con uno dei principali players mondiali, PSA, che opera anche nel nostro porto, utili per le decisioni pianificatorie e di investimento della Port Authority”.

foto: ufficion stampa Regione Liguria

