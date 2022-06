MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto questo pomeriggio, all’Auditorium dell’Università di Milano-Bicocca, l’evento “Quale democrazia per quale pace?”, promosso dalla RUNI-Pace (Rete delle Università italiane per la Pace) e dal centro di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca Ciseps (Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences), con la partecipazione della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Ospiti d’onore i membri del Quartetto del Dialogo Nazionale tunisino, Premio Nobel per la Pace nel 2015, per il ruolo di agevolatori nella costruzione della pace e nell’avanzamento del processo di transizione alla democrazia nella Tunisia post-Primavera araba.

Alla presentazione degli studi e delle ricerche di docenti, ricercatori e studenti dell’Università di Milano-Bicocca, riguardanti temi come la pace e la costruzione della democrazia in scenari di post-conflitto, è seguita l’intervista, condotta dal giornalista del Corriere della Sera, Giangiacomo Schiavi, e da due studenti neolaureati dell’ateneo, a tre dei quattro membri del Quartetto del Dialogo nazionale tunisino: Houcine Abassi, ex-Segretario Generale dell’Unione generale dei lavoratori tunisini, Mohamed Fadhel Mahfoudh, ex-Presidente dell’Ordine nazionale degli avvocati tunisini e Abdessatar Ben Moussa, ex-Presidente della Lega Tunisina dei Diritti dell’Uomo.

L’intervista è stata l’occasione per un confronto su un percorso di transizione alla democrazia complesso e ancora in fieri come quello tunisino.

La giornata si è chiusa con un dialogo tra Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, e il violinista Alaa Arsheed, rifugiato siriano, che, dopo avere raccontato la sua esperienza, ha suonato il Violino del Mare, lo strumento costruito dai detenuti del carcere di Opera con i legni dei barconi di migranti giunti a Lampedusa, grazie al progetto “Metamorfosi” portato avanti dalla Fondazione.

(ITALPRESS).

