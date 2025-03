“Il potere delle idee / Le idee del potere” è il tema della nuova edizione di BookCity Milano

MILANO (ITALPRESS) – Nella Sala Conferenze di Palazzo Reale si è tenuto oggi, 26 marzo 2025, l’incontro di presentazione della quattordicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà a Milano dal 10 al 16 novembre.

Il focus tematico scelto per questa edizione 2025 è Il potere delle idee / le idee del potere. In una fase storica in cui assistiamo a costanti mutamenti negli equilibri politici e sociali del mondo e in cui l’esercizio del potere assume forme sempre più contraddittorie, aggressive e spettacolari, spesso ci troviamo disorientati rispetto alla possibilità della cultura di incidere sulla realtà. BookCity Milano vuole promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere. In questo dibattito il libro rappresenta il luogo dove si sedimentano le intuizioni, le memorie e il racconto delle quotidiane relazioni fra esseri umani, e dove possono prendere forma futuri possibili. Un compagno imprescindibile per condividere idee di cambiamento e comprendere al meglio le mutevoli forme del potere. Nel mese di novembre, la città diventerà dunque teatro di un enorme dibattito sulle storie del passato, del presente e del futuro, nella consapevolezza che i libri siano un patrimonio necessario per immaginare e progettare il futuro individuale e collettivo.

La quattordicesima edizione di BookCity segna anche un momento di cambiamento per l’Associazione BookCity Milano, recentemente diventata Fondazione: costituita dai partecipanti fondatori Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, la Fondazione BookCity Milano sarà presieduta da Luca Formenton (in carica per il prossimo triennio), alla guida del Consiglio di Indirizzo composto da Ferruccio de Bortoli, Carlo Feltrinelli, Piergaetano Marchetti (con funzione anche di Garante) e Stefano Mauri. La costituzione della Fondazione BookCity Milano rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato nel 2012 con il Comitato BookCity Milano e confluito poi nel 2016 nell’Associazione BookCity Milano.

Per la sua quattordicesima edizione, BookCity Milano intende innescare un dibattito che metta in dialogo narrativa, saggistica, poesia, giornalismo e tutte le possibili forme legate al libro e al racconto: da qui la scelta di organizzare i contenuti attraverso filoni trasversali, per raccontare i valori, gli affetti, le fragilità, i punti di crisi, le inerzie, le minacce, i pericoli, le paure, le scelte, i sogni e le innovazioni (per non citare che queste parole) che i libri da sempre ci aiutano a comprendere.

Proprio perché i libri ci offrono una chiave per interpretare il mondo che ci circonda, BookCity Milano non si limita ai luoghi istituzionalmente legati alla cultura, ma raggiunge anche i tantissimi spazi della città dove si realizza la quotidianità di ciascuno, dimostrando come la cultura possa essere un potente mezzo per abbattere barriere e creare nuove opportunità di relazione.

Non mancheranno dunque gli appuntamenti nelle biblioteche rionali e di condominio, luoghi fondamentali di presidio sociale e culturale; gli incontri autoprodotti, quella parte di palinsesto che nasce spontaneo nei luoghi più disparati e insoliti della città; le proposte di BookCity per il Sociale nei luoghi dell’accoglienza e della cura, nelle carceri, nelle case delle associazioni e del volontariato; BookCity Università, che coinvolgerà tutti i principali atenei e accademie milanesi con eventi in grado di valorizzarne le singole peculiarità, con particolare attenzione al focus tematico dell’anno; BookCity per le Scuole, che mette in contatto il mondo dell’editoria e quello della scuola per promuovere il libro e la lettura nelle classi. In attesa della manifestazione di novembre proseguono gli appuntamenti di BookCity durante l’anno, che contribuiscono a mantenere viva la passione per la lettura anche oltre la manifestazione in sé e con iniziative rivolte a tutte le fasce di età.

