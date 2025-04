Il Policlinico Gemelli inaugura il Theragnostic Oncology Center

ROMA (ITALPRESS) – La teragnostica è un approccio medico che integra diagnosi e terapia, combinando l’uso di radiofarmaci sia per individuare una patologia, che per trattarla. La Fondazione Policlinico Gemelli ha deciso di creare il Theragnostic Oncology Center (TOC), per offrire ai pazienti le terapie e la diagnostica più innovativa di questo settore, che gli esperti assicurano rivoluzionerà nel prossimo futuro l’oncologia e, più avanti, le malattie infiammatorie croniche.

Le attività del centro prevedono incontri clinici per la definizione dei pazienti candidabili a tale approccio terapeutico e altri dedicati alla discussione dei trial clinici. Saranno inoltre discussi e identificati dei percorsi diagnostico-assistenziali dei pazienti, trasversali al dipartimento, a tutte le sue unità operative e ai relativi servizi.

Si tratta di un’iniziativa promossa in stretta collaborazione con la Direzione Scientifica e con il Comprehensive Cancer Center, visto che le applicazioni della teragnostica sono al momento prevalentemente di tipo oncologico. All’evento erano presenti Elena Beccalli, rettore Università Cattolica del Sacro Cuore, Daniele Franco, presidente Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs.

“La mission del Theragnostic Oncology Center – ricorda la professoressa Evis Sala, ordinario di Radiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttrice del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia del Policlinico Gemelli – è la realizzazione di un percorso terapeutico personalizzato per il paziente, attraverso la combinazione di tecnologie all’avanguardia, gestito da un gruppo multidisciplinare di professionisti. Abbiamo una visione molto ambiziosa, cioè quella di diventare il punto di riferimento per la teragnostica in Italia, ispirando altri a fare lo stesso e migliorando la qualità di vita dei pazienti oncologici con i nostri punti di forza: clinical trial, progetti di ricerca innovativi e percorsi di formazione trasversali”.

“Da diversi anni il Policlinico Gemelli rappresenta per molti pazienti, non solo del Lazio, un punto di riferimento per la qualità delle cure offerte nel trattamento delle patologie più complesse, proprio come quelle oncologiche”, ha dichiarato in un video messaggio il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Con l’inaugurazione di questo centro, questa realtà sanitaria conferma la sua capacità di essere al passo con le terapie e i trattamenti più innovativi. Non c’è dubbio, infatti, che la teragnostica rappresenti una delle branche più promettenti della medicina. Questo centro – ha concluso il ministro – è un esempio concreto di come il progresso può essere messo al servizio del cittadino, perché la mission comune è quella di garantire che tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, possano avere accesso alle terapie più innovative”.

La somministrazione dei nuovi radiofarmaci teragnostici necessita dell’integrazione di diversi servizi. Le singole unità operative non potrebbero singolarmente supportare queste nuove terapie, perché la gestione di questi pazienti è interdisciplinare, richiede cioè la collaborazione di vari servizi e competenze. L’indicazione a questi trattamenti arriva dall’oncologo medico e/o dal radioterapista oncologo che, dopo aver inquadrato il paziente, può decidere di orientarsi verso queste terapie innovative.

I nuovi radiofarmaci insomma richiedono expertise condivise e una logistica ad hoc. La Medicina Nucleare metterà a disposizione la diagnostica funzionale (Pet e scintigrafie), la gestione e conservazione dei radiofarmaci. La somministrazione di questi farmaci potrà avvenire o nel corso di un breve ricovero oppure in Day-Hospital, ad esempio in Medicina Nucleare e questo rappresenta una grande innovazione. Prima del trattamento il paziente viene sottoposto a studi di imaging specifico che permetteranno di capire se il paziente è eleggibile a questa terapia.

