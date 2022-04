Il Parmigiano Reggiano incontra la Scozia

Gin scozzesi e Parmigiano Reggiano. E' un viaggio intrigante e curioso quello proposto dal Consorzio Parmigiano Reggiano a Veronafiere, in occasione di Sol&Agrifood, rassegna che si tiene in concomitanza con il Vinitaly. Un viaggio raccontato in questo servizio. abr/gtr/