Il Parlamento Ue rinnova Erasmus+ e raddoppia i fondi

Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva Erasmus+ per il 2021-2027, il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. I finanziamenti saranno quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti con oltre 28 miliardi. sat/gtr