ROMA (ITALPRESS) – “E adesso mi scuso un po’ e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà di respiro”. Così Papa Francesco, dopo aver letto una parte dell’omelia della messa in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate, dove tra l’altro è presente il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Non coltivate uno spirito di guerra” aveva detto in precedenza Papa Bergoglio ai rappresentanti delle Forze Armate.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).