ROMA (ITALPRESS) – Gli atleti del Gruppo Sportivo dell’Esercito italiano sono i primi a scegliere il titolo “Madonna che va di corsa” – suggerito a braccio proprio dal Papa a Fatima lo scorso 5 agosto – per la statua mariana che stanno per collocare, in una cappellina, nel Centro sportivo olimpico a Roma. Stamani Papa Francesco ha benedetto l’immagine, che raffigura proprio la Madonna di Fatima, ricordando agli atleti dell’Esercito l’episodio evangelico che racconta proprio la partenza “di corsa” di Maria per recarsi dalla cugina Elisabetta. “E’ una traduzione un pò libera – ha ripetuto stamani il Papa agli atleti – perchè il Vangelo dice “andò in fretta”: noi diremmo “partì di corsa”, con quel desiderio di aiutare, di essere presente”. Nei prossimi giorni – significativamente in occasione della finale di Coppa dei campioni under 20 – la nuova cappella del Centro olimpico dell’Esercito sarà benedetta dal cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. L’iniziativa è sostenuta da Athletica Vaticana che, in stile di amicizia e fraternità, collabora con le realtà italiane e internazionali per rilanciare la visione sportiva, inclusiva e solidale, di Papa Francesco. Accompagnati dal tenente colonnello Fabio Martelli, comandante del Centro sportivo olimpico e presidente della Federazione regionale di atletica leggera, erano presenti campioni come Alice Mangione, appena rientrata dai Mondiali di atletica di Budapest, e Simone Sabbioni, con medaglie olimpiche, mondiali ed europee nel nuoto.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]