Il Pallone Racconta – Volata finale per lo scudetto

Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta l'ultima giornata di campionato che emetterà gli ultimi verdetti, dal tricolore alla salvezza, passando per i posti in Europa. fz/glb/gtr/red