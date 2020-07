Il pallone racconta… Salvezza in palio fra Genoa e Lecce

Il pallone racconta… Salvezza in palio fra Genoa e Lecce

Per la rubrica "Il pallone racconta..." l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, fa il punto della situazione sul campionato italiano di calcio, a partire da Genoa e Lecce in lotta per la salvezza. mrv/red