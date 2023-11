Il Pallone Racconta – Italia: pass per l’Europeo

Il Pallone Racconta – Italia: pass per l’Europeo

ROMA (ITALPRESS) - Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la sfida che attende la Nazionale di Spalletti questa sera in Germania contro l'Ucraina, decisiva per la qualificazione diretta a Euro2024. fz/mc/gsl