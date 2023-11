BOLZANO (ITALPRESS) – “Sentirsi bene” è il motto scelto quest’anno per il celebre “Natale nelle Dolomiti” a San Candido. Perchè in nessun altro luogo si respira un’atmosfera tanto speciale come in questa piccola, eppure così intrisa di cultura, “cittadina” della regione dolomitica 3 Cime / 3 Zinnen. Ed è altrettanto difficile trovare altrove un mercatino di Natale dal fascino invernale così coinvolgente. La magia prende vita il 24 novembre 2023 e brilla fino al 6 gennaio 2024.

Il “Natale nelle Dolomiti” è un’autentica attrattiva per i visitatori. La suggestione del Natale è impreziosita da una cornice unica, nel centro storico di una delle località più caratteristiche di tutto l’arco alpino. Passeggiando dalla Collegiata, imponente duomo in stile romanico, alla chiesa di San Michele, passando poi per la zona pedonale, le numerose casette di legno offrono ogni ben di Dio, da prodotti artigianali del territorio a specialità tipiche. E ancora: presepi e candele, decorazioni natalizie, articoli in feltro e originalissime idee regalo in tipico stile tirolese. Non mancano, naturalmente, specialità tradizionali come punch caldo, vin brulè e i classici biscotti di pan pepato.

La gente del luogo si mette al lavoro molto prima, scegliendo nei boschi gli abeti bianchi e rossi più belli, oppure rami e arbusti particolarmente decorativi per trasformare il centro di San Candido in uno scenario da cartolina. Altri alberi vengono messi in vaso per osservarne la crescita nel corso degli anni e per regalare ai visitatori la sensazione di un Natale, che vive nella natura tra i suggestivi presepi di legno ricoperti di neve.

In tutta la regione alpina, San Candido è un luogo molto speciale anche per un’altra ragione: qui, infatti, si trova il “Mercatino natalizio sotterraneo Dolomythos”. Nel più grande museo delle Dolomiti, a Natale tutto si trasforma (e l’ingresso è gratuito). In questo speciale mercatino di Natale sotterraneo non si soffre il freddo. Per i bambini viene organizzata una caccia al tesoro, in cui i piccoli avventurieri possono trovare persino oro vero.

Il Natale nelle Dolomiti a San Candido è un evento davvero ricco di sorprese. Si possono incontrare i “Krampus” e San Nicolò, suonatori di Alphorn o musicanti che intonano i più bei canti natalizi. E’ consigliabile raggiungere San Candido in treno: con una corsa ogni mezz’ora, la Val Pusteria è incredibilmente a portata di mano. Ci si può regalare un’escursione dal centro del paese agli antichi Bagni di San Candido, oppure scegliere uno dei numerosi rifugi della zona, che nel periodo natalizio offrono le più gustose specialità gastronomiche. E’ possibile anche scoprire la bellezza unica delle Dolomiti – Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO – con lo slittino o con gli sci. Un paesaggio fiabesco, che in inverno si ricopre di un soffice manto nevoso e attende solo di essere esplorato.

Soltanto durante il “Natale nelle Dolomiti” a San Candido si vive lo spirito dell’Avvento proprio come una volta.

