ROMA (ITALPRESS) – “Ogni Giorno è Natale”, programma condotto da Anna Falchi, lunedì 23 dicembre, alle 14.40, su Rai 2, approda negli States. DJ Roberto Onofri sarà infatti in collegamento da Miami Beach per celebrare il Natale italiano oltreoceano; qui intervisterà Nuccio Giannino, vincitore del Singer Contest Chef 2024. Il programma è realizzato nel “Regno di Babbo Natale” a Cura di Vetralla (Viterbo). In studio, accanto ad Anna Falchi, ospiti quali Carmen Russo, Andrea Roncato, Nathalie Caldonazzo,

Veronica Ursida, Melanie Francesca, EJ Fan, Mirko Mascioli, e un team di inviate d’eccezione: Eleonora De Angelis, Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico.

– foto Italian Television –

