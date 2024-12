VENEZIA (ITALPRESS) – Un Natale di musica, mercatini, Babbi Natale, piste di pattinaggio e tanto divertimento. Venezia e le isole, Mestre e tutta la terraferma, si addobbano a festa con migliaia di luci e installazioni luminose e diventano cornice di grandi eventi, show nei teatri e nelle piazze, riscaldando l’atmosfera natalizia. Continua il calendario di appuntamenti all’interno del palinsesto “Un Natale da vivere” – promosso dal Comune di Venezia e da Vela spa con il sostegno di Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, di American Express e del Gruppo Hera – che vede l’intero territorio coinvolto in iniziative e appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età.

“Con il fine settimana e la festa dell’Immacolata, entriamo nel vivo nell’atmosfera del Natale in tutto il territorio comunale con tanti eventi diffusi perché, in particolare le famiglie e i bambini, possano vivere al meglio questi giorni di festa – commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – Auguro a tutti di trascorrere queste feste in serenità e nel calore e negli affetti sinceri della famiglia e degli amici, ma anche di far sì che il Natale diventi un momento di riflessione e una speranza di pace per tutti”.

Al parco Albanese torna il “Bissuola Winter Village”. Da sabato 7 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, l’area di fronte al Teatro del Parco Bissuola ospiterà tante attrazioni, oltre ad alcune bancarelle, dedicate a bambini e famiglie. Il luna park sarà aperto nei giorni feriali dalle 14.30 alle 20, nei giorni festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Inoltre, nella giornata di apertura, dalle 16 alle 18 i bambini potranno vedere le mascotte dei cartoni animati più famosi.

Sabato 7 dicembre alle ore 18.30 appuntamento al Teatro Corso di Mestre con il musical “A Christmas Carol”, adattamento della celebre novella di Charles Dickens: il racconto di un ricco e avaro uomo d’affari, interpretato da Roberto Ciufoli attore, comico e regista teatrale italiano che ha sposato con entusiasmo la nuova idea della Compagnia dell’Alba. A grande richiesta tornano anche due appuntamenti sportivi molto attesi: sabato 7 si svolgerà la 21esima edizione della sfilata dei “Motobabbo” (con partenza da Mirano alle 14.30 e arrivo a Chirignago alle 15.30), mentre domenica 8 alle 9.30, in Campo Santa Margherita, la 9° “Corsa dei Babbi Natale”, un percorso di 5 chilometri tra babbi, sorrisi, divertimento e beneficenza.

Sul palco di Piazza Ferretto, sabato 7 alle ore 17 saliranno i Joy Singers con un repertorio di canti natalizi, mentre domenica 8 alle ore 17 toccherà alla formazione The Curlies per un viaggio che spazierà dal pop italiano e internazionale al soul, jazz e alla musica da ballo. I più piccoli potranno consegnare le letterine a Babbo Natale e al suo elfo sabato 7, dalle ore 16 alle ore 19.30, e domenica 8 dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30.

Sempre nel fine settimana, dalle ore 16 alle 18.30, in Piazza e nelle vie limitrofe si potranno incontrare un orso polare alto 3 metri con i suoi pinguini e l’elfo One Man Band che porterà la sua musica e lo spirito natalizio tra la folla. Si potrà andare a caccia di regali o gustare una cioccolata calda nei mercatini allestiti in Piazza Ferretto e via Allegri, aperti dalle ore 10 alle ore 20.

I bambini potranno salire sul Christmas express, il treno che fa un lungo percorso a caccia delle installazioni luminose (dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30). Si potrà inoltre pattinare sulle piste di ghiaccio. In Piazza Ferretto sabato 7 dalle 11 alle 21 e domenica 8 dalle 11 alle 20; a Venezia in Campo San Polo sabato 7 dalle 11 alle 20 e domenica dalle 11 alle 19; a Marghera dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.

Inoltre, a Marghera è prevista al sabato animazione in pista mentre domenica ci sarà il mercatino. Grande ritorno, al Lido, per l’Isola del Natale, con la sua magica atmosfera fatta di luci, musiche e tante attività per grandi e piccini.

Sabato 7 e domenica 8, dalle ore 10 alle ore 19, saranno allestiti i mercatini in Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale e Piazzetta Lepanto. Inoltre, il trenino del Natale porterà bambini e adulti dal Gran Viale all’Isola del Natale alle ex Officine Sorlini a San Nicolò.

Sabato 7 alle 9.45 si terrà la Corsa dei Babbi Natale, alle 10 una pedalata di beneficenza, alle 11.45 un concerto e, nel pomeriggio, laboratori per bambini.

Domenica, invece, il Silent Christmas Party, laboratori creativi e incontri per apprendere le tecniche per diventare dj. A Venezia si può godere dell’incanto delle Procuratie Vecchie, rese ancora più suggestive da undici splendidi lampadari frutto della collaborazione tra artisti di fama internazionale e alcune tra le più prestigiose fornaci muranesi. Si tratta della seconda edizione del progetto “Murano illumina il mondo”, promosso da The Venice Glass Week e Comune di Venezia che punta i riflettori sull’Isola di Murano, attraverso il vincente sodalizio tra vetro e arte contemporanea.

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre l’appuntamento è in Campo San Maurizio con il Mercatino dell’Antiquariato: saranno presenti espositori provenienti da tutta Italia con le loro preziose merci, oggetti e curiosità del passato ma soprattutto pezzi pregiati dal ‘600 al ‘900, esposte sui tipici moduli in legno che la tradizione vuole invariati dal 1970, anno di fondazione del mercato. Mercatini anche a Burano, nell’isola delle case colorate, dove spiccheranno prodotti artigianali e oggettistica varia. L’appuntamento è in zona Pescheria, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre e da venerdì 13 a domenica 15 dicembre. Alla Giudecca si festeggia il Natale Giudecchino. Sabato 7 nella sede del Gruppo Anziani Autogestiti Giudecca 63, dalle ore 9 elettrocardiogrammi gratuiti su prenotazione a cura dell’Associazione Amici del Cuore con la collaborazione della struttura medica dell’Ospedale Civile di Venezia.

Nella sede del Centro Culturale Cz95, animazione per bambini dalle ore 10 e, nel pomeriggio, canti popolari veneziani con Lele Wanderful e coro Giudecca Viva. Domenica, nella sede del centro GAAG è prevista l’apertura di una mostra fotografica alle ore 9, a seguire racconti giudecchini con Gianni Perzolla e canti tradizionali veneziani con Michela Brugnera, mentre nel Centro Culturale Cz95 ci saranno animazione per bambini, la presentazione del progetto “Un libro per amico” e, nel pomeriggio, la rappresentazione di “Sior Todaro brontolon” a cura della Compagnia Teatrale Muranese.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).