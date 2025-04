Cominciata la messa per l’ultimo addio a Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo è pronto per l’ultimo addio a Papa Francesco. Intorno alle 10:05 è cominciata la celebrazione dei funerali nella Basilica di San Pietro, con il feretro del Santo Padre portato a spalla sul sagrato.

Nessun catafalco, una bara in legno semplice, poggiata su un supporto altrettanto semplice, così come lo stesso Papa Francesco aveva chiesto. Sarà il cardinale Giovanni Battista Re a presiedere nella Basilica di San Pietro i funerali. 91 anni, originario della provincia Brescia, Giovanni Battista Re è prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del collegio cardinalizio.ì

Arrivate le delegazioni di 166 Paesi diversi, con in testa l’Argentina, paese d’origine di Papa Bergoglio, e l’Italia. Presente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in piazza San Pietro per partecipare ai funerali, così come anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrambi in prima fila insieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso.

I posti di leader e capi di Stato sono sulla destra del sagrato. Il cerimoniale del Vaticano prevede l’assegnazione dei posti in base al criterio dell’ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese. Il prima fila i rappresentanti di Italia e Argentina, terra natia di Bergoglio.

Anche il presidente americano Donald Trump è arrivato in piazza San Pietro, per partecipare alle esequie di Papa Francesco insieme alla moglie Melania. Il presidente si è fermato qualche minuto in preghiera all’interno della Basilica dove si trova ancora il feretro di Bergoglio.

Sono 200.000 le persone che hanno raggiunto Piazza San Pietro per l’inizio della cerimonia funebre del Santo Padre. Questi i dati dalla sala stampa della Santa Sede. Nel frattempo, nonostante il flusso continuo di persone, è stato chiuso l’accesso a Piazza San Pietro per raggiunta capienza.

Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. Al termine della funzione il feretro del Santo Padre sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore al colle Esquilino dove avverrà la tumulazione. Previsto un lungo corteo a passo d’uomo tra le strade del centro storico di Roma.

