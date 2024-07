PALERMO (ITALPRESS) – “Trentacinque edizioni rappresentano un elemento di prestigio, il riconoscimento va a questo circolo, a chi organizza ed ha riportato il torneo qui”. Un anno dopo la sua ultima visita, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato al Country Time Club per incontrare gli organizzatori dei Palermo Ladies Open ed assistere ad alcuni fasi della partita tra Diane Parry e Chloe Paquet. “Ho vissuto i primi anni del torneo, ma torno sempre con piacere per riapprezzare le bellezze di questo circolo, l’impegno del presidente, del consiglio direttivo e del corpo sociale che hanno reso questo impianto un gioiello della città – ha sottolineato Abodi, accompagnato, tra gli altri, dal presidente e dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, da Raoul Russo, Salvo Pogliese, Alessandro Anello e Toti Longo – adesso qualche minuto di piacevoli partite perchè l’aspetto competitivo fa parte della socialità del tennis e non solo. Il momento d’oro del tennis italiano? Non è soltanto l’espressione di un talento isolato, ma di una scuola che si conferma e si consolida. La dimostrazione del valore non solo di atleti e atlete, ma dei tecnici e dei maestri della scuola italiana che si sta affermando come mai successo in passato. In passato abbiamo avuto momenti di soddisfazione, adesso ci sono tanti tennisti e tenniste che si stanno affermando a tutti i livelli. Il tutto consacrato dai risultati in Davis Cup e Billie Jean King Cup. Adesso ci aspetta l’esperienza olimpica in cui i tennisti italiani sognano in una dimensione spettacolare ed emozionante dello sport universale per ottenere gli stessi risultati di prestigio che stanno ottenendo nei circuiti. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un momento eccezionale di comunione universale, ci auguriamo che, oltre i successi sportivi, ci portino i presupposti di una pace di cui sentiamo bisogno e necessità”.

Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco Diane Parry si è aggiudicata con il punteggio di 7/5 1/6 6/4 il derby francese con Chloe Paquet, caratterizzato da ben 13 break. “E’ stato un match difficile – ha detto Parry – conosco bene Paquet perchè spesso mi alleno con lei. E’ stato difficile anche per le condizioni climatiche, ma ho cercato di fare il mio gioco restando focalizzata sulla partita. Ho deciso di venire a giocare a Palermo perchè pensavo potesse essere il posto migliore per prepararmi per le Olimpiadi. Giocare tutti questi set (ha vinto la terza partita di fila al terzo set, ndr) rappresenta il miglior modo per preparami bene”. Per la Parry è seconda semifinale stagionale (dopo quella conquistata nel WTA 250 di Nottingham) e la prima a Palermo.

Irina-Camelia Begu ritrova al Country la forma dei giorni migliori. La vincitrice dell’edizione 2022 dei Palermo Ladies Open ha guadagnato la prima semifinale stagionale battendo in 2 set l’americana Ann Li con lo score 6/3 6/4.

Dopo avere vinto 4 tornei ITF, Aurora Zantedeschi in coppia con la spagnola Yvonne Cavalle-Reimers, si qualifica per la prima finale in carriera di un WTA. La coppia italo-spagnola (che ha capitalizzato la Wild Card ricevuta dagli organizzatori) ha battuto le teste di serie n. 2 del tabellone di doppio Mihalikova-Nicholls con il punteggio di 6/4 0/6 10/6. “Aver raggiunto la prima finale WTA nel circolo dove mi alleno (nell’Accademy di Francesco Cinà, ndr) – ha detto Aurora Zantedeschi – è una grande emozione. Con Yvonne siamo simili, ma complementari. Lei è molto positiva, spesso le dico che io sono fortunata e lei è la forte”.

Aurora Zantedeschi e Yvonne Cavalle-Reimers affronteranno domani alle 17.30 in finale, le teste di serie n. 1 Panova-Sizikova che hanno battuto 6/4 4/6 13/11 Chan-Zhang.

– Foto Ufficio Stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]