Il ministro Abodi ai ragazzi “Lo sport è la metafora della vita”

SALERNO (ITALPRESS) - Lo sport è il protagonista di questa estate e lo è stato anche durante Giffoni Film Festival, il festival del cinema per ragazzi più importante al mondo. In questa occasione gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno incontrato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: "Lo sport è la metafora della vita. Ritroviamo tanti aspetti che se applicati nella vita ci farebbero vivere meglio" fsc/gsl