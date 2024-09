MILANO (ITALPRESS) – Un Liverpool dominante si impone per 3-1 a San Siro contro il Milan, in partita solamente nei minuti iniziali. Dopo il gol lampo di Pulisic, la marea rossa si abbatte sui padroni di casa e si concretizza con le reti di Konatè, Van Dijk e Szoboszlai. Stecca quindi la prima in Champions il club rossonero, sommerso dai fischi e dalle proteste dei tifosi al triplice fischio finale.

I rossoneri partono forte e al 3′ passano subito in vantaggio. Calabria serve di testa Morata, il quale verticalizza di prima Pulisic che si infila alle spalle di Tsimikas, entra in area e va a concludere con un rasoterra chirurgico che si infila nell’angolino lontano superando Alisson. La risposta dei Reds arriva al 17′ quando Diogo Jota libera Salah al tiro in area ma il suo destro si stampa sulla traversa. Il pareggio arriva sei minuti più tardi. Alexander-Arnold pennella al centro un piazzato dalla sinistra che trova Konatè, il quale stacca più in alto di tutti, anticipa Maignan in uscita e insacca di testa per l’1-1.

Al 26′ Diogo Jota si divora il possibile 2-1 quando calcia fuori, tutto solo davanti al portiere rossonero, vanificando così un assist di Mac Allister dopo un’uscita difensiva errata dei 7 volte campioni d’Europa. Gli uomini di Fonseca soffrono e alla mezzora Salah centra la seconda traversa di giornata, graziando Maignan. Il meritato raddoppio ospite arriva al 41′. Tsimikas calcia un corner dalla destra pescando Van Dijk, che si smarca bene e batte Alisson di testa per il 2-1. In pieno recupero, ci sarà ancora tempo per assistere a una parata in tuffo di Maignan su un destro dal limite di Gakpo. Si va al riposo sul 2-1.

Al 3′ della ripresa Maignan salva di nuovo su Jota ma si infortuna, dopo un primo tempo in cui già aveva rischiato di uscire per un presunto problema muscolare. Al suo posto entra il giovane Torriani, classe 2005, al debutto in prima squadra.

I rossoneri sono in balia dei loro avversari, che al 22′ calano il tris. Una nuova uscita difensiva errata permette a Gakpo di sgasare sulla sinistra, entrare in area e servire al centro Szoboszlai, che con un destro di prima intenzione infila Torriani per il 3-1. Il finale di gara è pura accademia e il risultato non cambierà più. Da segnalare solamente l’ingresso in campo di Chiesa, all’esordio con la nuova maglia, e un palo in pieno recupero di Leao a giochi ormai fatti. Per il Milan arriva così un pesante ko a 5 giorni dal derby di campionato contro l’Inter.

– foto Ipa Agency –

