MILANO (ITALPRESS) – Il Milan supera per 3-1 la Roma nel match del “Meazza” valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A: a segno Adli, Giroud e Theo Hernandez; inutile ai fini del risultato la rete del momentaneo 2-1 di Paredes, su rigore. La squadra giallorossa ha un buon approccio alla partita, dimostrandosi molto aggressiva in fase di possesso palla. Una volta superato l’iniziale momento delicato, gli uomini di Stefano Pioli riescono a passare in vantaggio all’11’ con il primo gol in Serie A di Yacine Adli: il francese riceve da Reijnders, salta un avversario e deposita in fondo al sacco con il mancino. I rossoneri, galvanizzati dalla rete, sfiorano il raddoppio in più occasioni prima con Pulisic e poi con un palo colpito da Theo Hernandez. Al 29′ la Roma ha una grande chance per il pareggio con Celik che, su suggerimento di Cristante, gira verso la porta trovando la pronta risposta di Maignan. La partita viaggia su ritmi molto alti e, nel finale di primo tempo, arrivano le velleitarie conclusioni di Loftus-Cheek e Spinazzola, che non riescono a incidere. Dopo un minuto di recupero si torna negli spogliatoi sul parziale 1-0 in favore del club rossonero.

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a fare la partita, rendendosi pericolosi prima con un tiro da fuori di Reijnders e poi con un colpo di testa di Gabbia. I tempi sembrano maturi per il 2-0, che arriva puntuale al 56′ con l’incornata vincente di Olivier Giroud su sponda di Kjaer. I giallorossi reagiscono e al 69′ ottengono un calcio di rigore per un ingenuo fallo di Calabria su Pellegrini: Leandro Paredes trasforma dal dischetto e accorcia le distanze. Negli ultimi minuti i capitolini tentano l’assalto finale, ma a segnare sono ancora i rossoneri, che all’84’ chiudono i conti con Theo Hernandez, in gol su splendido assist di tacco di Giroud. Al 90′ il palo impedisce a Musah di calare il poker. In virtù di questo risultato il Milan consolida il terzo posto in classifica con 42 punti, mentre la Roma scivola in nona posizione, a quota 29.

– foto Image –

(ITALPRESS).

