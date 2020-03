ROMA (ITALPRESS) – Viva RaiPlay! il programma di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai1. Dopo il clamoroso successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult.

Da sabato 21 marzo vedremo Fiorello con ospiti come Checco Zalone, Giorgia, Paola Cortellesi, Carlo Conti, Calcutta e tanti altri. Ci sara’ anche un momento dedicato ai bambini. Fiorello tornera’ anche sabato 28 marzo e sabato 4 aprile, terra’ compagnia agli italiani attraverso le immagini dei piu’ bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1.

(ITALPRESS).