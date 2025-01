RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha annunciato che la prima edizione della Coppa d’Africa di futsal femminile (Futsal CAN) si svolgerà in Marocco dal 22 al 30 aprile 2025. La decisione è stata ufficializzata durante la riunione del Comitato esecutivo della CAF, tenutasi a Rabat sotto la presidenza di Patrice Motsepe. Le gare prenderanno il via martedì 22 aprile, mentre la finale si disputerà mercoledì 30 aprile 2025. L’evento rappresenta un’importante pietra miliare per il calcio femminile africano, segnando l’esordio della competizione a livello continentale. Un ulteriore elemento di rilievo è che le due squadre finaliste garantiranno l’accesso alla Coppa del Mondo FIFA di futsal femminile, in programma nelle Filippine tra novembre e dicembre 2025. Questo traguardo evidenzia l’impegno della CAF nel promuovere il futsal femminile e ampliare le opportunità per le atlete africane sulla scena internazionale.

