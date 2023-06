ROMA (ITALPRESS) – Il made in Italy alimentare fa tappa al Summer Fancy Food Show 2023, in programma dal 25 al 27 giugno al Jacob Javits Convention Center di New York, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America.

Protagoniste le eccellenze italiane, che prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con oltre 300 imprese presenti, 308 stand complessivi. Le aziende italiane saranno in un’area dedicata, una struttura caratterizzata dai colori e dalle immagini del “Bel Paese” con un forte richiamo alla qualità dei prodotti esposti in vetrina.

Show cooking e postazione wine tasting, organizzati dalle aziende nei propri stand che vedranno chef italiani e sommelier, impegnati a realizzare preparazioni e degustazioni. Novità di questa edizione la presenza di Giallozafferano, che porterà al Summer Fancy Food Show la sua esperienza nella cucina tradizionale e creativa. Protagonisti degli show cooking saranno: la Cooker Girl, la ragazza col grembiule rosso, che spopola su Tik Tok; lo chef Daniele Rossi, con i suoi oltre 3 milioni di follower, che creerà piatti unici e Mattiastable, uno dei talenti emergenti molto amato negli Stati Uniti.

“L’Italia è sinonimo di specialità alimentari e il Padiglione Italia è da sempre parte integrante dell’esperienza del Summer Fancy Food Show per migliaia di partecipanti che ogni anno visitano il nostro evento. Come Specialty Food Association, In qualità di organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione mondiale del consumo di food di alta qualità, consideriamo un privilegio lavorare con Universal Marketing ed avere la collaborazione e il supporto costante di Ice. Anche quest’anno grazie alla loro organizzazione sarà uno show con tanti prodotti italiani di alta qualità che renderanno entusiasti i tanti visitatori Americani”, afferm Bill Lynch, presidente della Specialty Food Association.

“L’Italia continua a presentarsi con il più grande padiglione internazionale al Summer Fancy Food Show, che è diventato l’appuntamento irrinunciabile nel settore delle specialità alimentari, ormai a livello internazionale”, dichiara Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia Ice di New York e coordinatore della rete Usa. “L’export di alimentari e bevande sta andando da anni a favore dell’Italia con numeri record. L’America cerca i prodotti italiani sempre di più e stiamo lavorando perchè i nostri prodotti trovino sempre più sbocchi in questo mercato. In questa edizione della fiera, l’Italia ha riunito più di 300 aziende sotto l’egida delle regioni o singolarmente. Il denominatore comune – sottolinea – è l’eccellenza, la qualità e il gusto del cibo italiano. I tre giorni di fiera sono molto intensi, tuttavia un piatto di buon cibo italiano e un bicchiere di buon vino italiano aiutano sempre. Eccoci pronti a festeggiare, di nuovo, l’Italia al Summer Fancy Food”, conclude.

“Siamo davvero fieri del lavoro fatto che gli Usa oggi più che mai rappresentano il luogo ideale per valorizzare al massimo il prodotto Italiano. Come Universal Marketing siamo molto orgogliosi di essere parte integrante del processo di sviluppo, integrazione e crescita che le imprese italiane stanno vivendo negli Stati Uniti d’America”, dichiara Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]