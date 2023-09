Il Governo vara la Nadef, Pil +0,8% nel 2023

ROMA (ITALPRESS) - Nel corso del 2023 IL Pil è stimato a +0,8% nel 2023, +1,2% nel 2024 e +1,4% nel 2025. Sono le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata dal Consiglio dei Ministri in vista della legge di bilancio. La nota di aggiornamento tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale e l’impatto della politica monetaria restrittiva con l’aumento dei tassi d’interesse, che sottrae risorse nell’ordine di 14-15 miliardi agli interventi attivi a favore dell’economia e delle famiglie, oltre alle conseguenze della guerra in Ucraina. sat/gtr