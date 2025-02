GORIZIA (ITALPRESS) – Questa mattina, precedentemente alla cerimonia inaugurale per la riapertura del Sacrario Militare di Oslavia, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, colonnello Massimiliano Bolis. Nella Caserma di corso Verdi, il Comandante Generale ha incontrato i militari dell’Arma Territoriale isontina, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, del Nucleo di Polizia Militare della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha inteso esprimere il proprio compiacimento per l’attività svolta a tutela delle comunità presenti nel territorio isontino. “Esprimo la mia soddisfazione nei confronti delle donne e degli uomini dell’Arma goriziana, riconoscendo l’eccellente lavoro svolto quotidianamente con impegno e dedizione”, ha affermato il Comandante generale. Inoltre, ha sottolineato come “in questo momento storico, più che mai, l’Arma dei Carabinieri, pur mantenendo salde le proprie radici nella tradizione, deve continuare ad evolvere, adattandosi alle nuove esigenze della società e dei tempi. Un percorso di crescita che porta con sè la necessità di rimanere sempre al passo con i cambiamenti, pur mantenendo intatti i valori che ci contraddistinguono”, ribadendo che “il compito prioritario dei Carabinieri è quello di essere vicini al cittadino, di offrire un servizio che risponda alle esigenze di sicurezza e di serenità della comunità, questo è ciò che fa della nostra istituzione una delle più apprezzate e rispettate dal popolo italiano”.

Il Generale Luongo, riconoscendo la grande responsabilità di guidare un’istituzione così importante, ha infine rivolto un incoraggiamento a tutti i carabinieri affinchè continuino a svolgere il proprio dovere con passione, integrità e spirito di abnegazione, con l’invito a “operare sempre con la certezza di fare la cosa giusta, con lo spirito di servizio e il desiderio di proteggere e sostenere le nostre comunità”, soprattutto in un periodo così importante per la Città di Gorizia, quale Capitale Europea della Cultura, che vedrà il susseguirsi di importanti impegni e l’Arma sarà in prima fila per garantire la sicurezza dei cittadini.

