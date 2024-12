Il futuro dell’industria automobilistica si decide a Bruxelles

ROMA (ITALPRESS) - Inizierà a gennaio il dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica, che era stato preannunciato nelle scorse settimane dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Il dialogo strategico coinvolgerà tutte le parti interessate del settore, comprese le aziende automobilistiche europee, i fornitori di infrastrutture, i sindacati e le associazioni imprenditoriali, nonché le componenti della filiera. Tra gli obiettivi, promuovere l’innovazione e la digitalizzazione, sostenere la decarbonizzazione del settore, con un approccio tecnologico aperto, affrontare il tema dei posti di lavoro e delle competenze, semplificare e modernizzare il quadro normativo.Dobbiamo garantire che il futuro dell’auto rimanga saldamente radicato in Europa. Èun settore fondamentale per la prosperità dell’Unione. Promuove l’innovazione, sostiene milioni di posti di lavoro ed è il più grande investitore privato in ricerca e sviluppo”, ha affermato lapresidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. /gtr