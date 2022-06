Il futuro della medicina in primo piano con “Health Talks”

Riunire medici e ricercatori italiani per illustrare a un pubblico generalista il presente e il futuro della ricerca biomedica e della medicina, oltre alle terapie più innovative già disponibili o in arrivo per importanti patologie. È l'obiettivo di Health Talks, iniziativa giunta alla seconda edizione. xc4/mgg