CATANIA (ITALPRESS) – Il documentario “A.P. Giannini – Bank To The Future” avrà la sua prima italiana al Catania Film Festival il 16 novembre. Il film rende omaggio alla vita di A.P. Giannini, figlio di immigrati italiani a San Francisco, che ha fondato la Bank of America. La sua visione ha permesso a milioni di persone appartenenti a comunità marginalizzate di realizzare il sogno americano, finanziando la nascita di Hollywood, opere emblematiche come il Golden Gate Bridge e il Piano Marshall.

Le co-registe e co-produttrici Valentina Signorelli (Daitona) e Cecilia Zoppelletto (Preston Witman Productions) tornano da un tour di lancio del film che ha toccato luoghi simbolo dell’America come New York City, Washington, San Francisco, Niles e Berkeley. La proiezione del 16 novembre al Catania Film Festival rappresenta un momento significativo, segnando il debutto italiano di questo emozionante film. La critica plaude al documentario per aver tessuto un collegamento tra passato e presente, evidenziando l’impatto trasformativo di Giannini sulle esistenze degli immigrati italiani. L’evento di rilievo internazionale, già riconosciuto da testate di prestigio come l’Hollywood Reporter, è un’occasione per celebrare il contributo degli italiani all’estero e le storie di successo che hanno plasmato il mondo moderno.

