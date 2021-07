Cancellate, a causa del Coronavirus, le gare di Formula 1 e della MotoGp previste in Australia. A renderlo noto sono stati gli organizzatori dei due eventi. Per quanto riguarda la Formula 1 la tappa australiana era in programma dal 19 al 21 novembre all’Albert Park di Melbourne. Dalla “Formula 1” “sono fiduciosi di poter offrire una stagione con 23 gare” e stanno valutando “una serie di opzioni da portare avanti per sostituire la casella lasciata vacante dal Gran Premio d’Australia”. Per quel che concerne la Motomondiale, invece, “anticipato il Gran Premio della Malesia, che si svolgerà il 24 ottobre, al posto del Gp d’Australia”, si legge nella nota odierna dei responsabili del circo delle moto. “Inoltre, è stato aggiunto il Grande Premio do Algarve al calendario del Mondiale. La MotoGp tornerà quindi a Portimao (dove era già stata il 18 aprile) dal 5 al 7 novembre”, hanno puntualizzato Fim, Irta e Dorma Sports.

