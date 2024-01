ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio ha ospitato oggi circa 40 studenti dell’istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Angeloni” di Frosinone, provenienti da tre classi (un quarto anno e due quinte), accompagnati da 5 docenti. Si è trattato del primo appuntamento nell’ambito di un progetto più ampio voluto dalla presidenza del Consiglio regionale e rivolto alle scuole con l’obiettivo di far conoscere ai giovani le prerogative e le competenze del parlamento regionale.

Gli studenti sono stati accolti nella sala Mechelli del Consiglio regionale dai consiglieri Daniele Maura, Alessia Savo, Eleonora Berni, Edy Palazzi e Marika Rotondi, che hanno spiegato ai ragazzi il funzionamento del Consiglio regionale, delle commissioni e degli organismi autonomi. E’ intervenuta anche la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Monica Sansoni, per far conoscere ai ragazzi il ruolo importante dell’organismo regionale di garanzia, al loro fianco non solo per la tutela dei loro diritti ma anche per il contrasto ai fenomeni di devianza giovanile, tra cui il bullismo e il cyberbullismo.

Prima di andare a visitare l’Aula consiliare, gli studenti hanno ricevuto in diretta dagli Stati Uniti un video messaggio di saluti dal presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, in questo momento a capo di una delegazione della Regione Lazio che assisterà – al Kennedy Space Center in Florida – al lancio della missione Ax-3 organizzata dalla compagnia americana Axiom Space, alla quale parteciperà anche il colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, volando per due settimane sulla Stazione Spaziale internazionale.

