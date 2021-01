Il Consiglio regionale del Lazio ha concluso oggi l’esame dei 118 ordini del giorno collegati alla Legge di stabilità regionale 2021 e a quella del Bilancio di previsione 2021-2023, approvate nella seduta del 23 dicembre scorso. Dopo i 57 approvati nella seduta del 13 gennaio, oggi l’Aula ne ha accolti altri 45, per un totale di 102. Come stabilito nella precedente seduta, gli ordini del giorno (70 sulla Stabilità e 48 sul Bilancio) sono stati raggruppati per materia in base alle deleghe di ciascun assessorato, per semplificarne l’esame in Aula.

Di seguito, nel dettaglio, i 45 atti di indirizzo approvati oggi:

Ordini del giorno in materie di competenza dell’assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione (4).

Approvati quattro ordini del giorno collegati alla legge di Bilancio. Il primo, presentato dalla consigliera Silvia Blasi (M5s), impegna la Giunta regionale a rafforzare e a implementare il sostegno alle attività di lettura dei bambini e dei ragazzi in età scolare nei centri minori del Lazio. Due gli ordini del giorno approvati su proposta di Giuseppe Simeone (FI) e Fabio Capolei (Epi): con il primo si chiede alla Regione di “valorizzare l’istruzione pre-scolastica attraverso un ulteriore sostegno a strutture destinate ai bambini fino a tre anni, quali asili nido, ludoteche e altri luoghi di aggregazione per i più piccoli”; con il secondo, si chiede di implementare i fondi destinati a interventi e programmi di formazione e integrazione scolastica per gli alunni con disabilità.

Infine, l’ordine del giorno della Lega (primo firmatario Daniele Giannini) impegna la Giunta ad attivare percorsi di educazione digitale, finalizzati a educare gli studenti delle scuole elementari e medie ad un uso consapevole della tecnologia e della connessione.

Ordini del giorno in materie di competenza dell’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali (14).

Approvati sette ordini del giorno collegati alla legge di Stabilità e sette alla legge di Bilancio. Tra i primi, vi è quello presentato da Valerio Novelli (M5s), che impegna la Regione a delegare la procedura di Valutazione di incidenza alle Aree protette nazionali e regionali.

Due gli ordini del giorno approvati su proposta di Marco Cacciatore (gruppo Misto): il primo, sottoscritto anche da Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), impegna la Giunta a portare avanti il graduale congiungimento dei parchi “Appia Antica” e “Castelli romani”; il secondo, invece, chiede di installare sistemi contapassaggi nel tratto capitolino del sentiero all’interno del Parco Litorale. Approvati anche: l’ordine del giorno presentato da Emiliano Minnucci ed Eleonora Mattia (Pd), che impegna la Giunta a potenziare gli interventi sulla viabilità rurale del Lazio; quello presentato da Pasquale Ciacciarelli (Lega), che chiede il sostegno delle attività di vigilanza ittico venatoria da parte degli organismi di Polizia nelle province laziali; quello presentato da Loreto Marcelli (M5s) per l’istituzione del Monumento naturale del Feudo di Montenero (denominato anche “il sentiero dei Sotterranei”) nel comune di Arpino (FR); infine, l’ordine del giorno presentato da Giancarlo Righini (FdI), che chiede alla Giunta di attivarsi presso il Governo al fine di far aggiornare la relazione annuale sull’equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui all’art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013.

Per quanto riguarda i sette ordini del giorno approvati con riferimento alla legge di Bilancio, due sono a firma Silvia Blasi (M5s): con il primo si chiede alla Regione di sostenere il ‘Food delivery’ per le imprese della filiera agricola in emergenza Covid-19, mentre con il secondo si chiede di intervenire per il risanamento dello stato ecologico del Lago di Vico. Due anche gli ordini del giorno approvati su proposta di Giancarlo Righini (FdI): con il primo si impegna la Giunta a intervenire per l’adeguamento energetico degli edifici pubblici nella zona della Valle del Sacco e a sostenere tutte le aziende produttive per l’adeguamento energetico dei cicli di produzione; con il secondo, si chiede di stanziare un contributo annuale di 100 mila euro a favore dell’evento promosso dai comuni per la promozione e lo sviluppo della produzione delle ciliegie del territorio della Sabina Romana.

Approvato poi un ordine del giorno presentato da Gaia Pernarella (M5s), Giuseppe Simeone (FI) e Orlando Tripodi (Lega), che chiede alla Giunta la prosecuzione dell’impegno finanziario destinato al sostegno della convenzione per contrastare il proliferare del patogeno “Phytophthora cinnamoni” all’interno della sugherata di San Vito nel comune di Monte San Biagio. Infine, approvati anche l’ordine del giorno presentato dalla Lega (primo firmatario Daniele Giannini), che chiede alla Giunta di promuovere progetti di olivicoltura nell’Area metropolitana di Roma Capitale, e quello presentato da Gaia Pernarella (M5s) per la valorizzazione delle attività di pesca, attraverso il finanziamento della riconversione e dell’ammodernamento delle imbarcazioni verso un minore impatto ambientale.

Ordini del giorno in materie di competenza dell’assessorato Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali (7)

Approvati tre ordini del giorno collegati alla legge di Stabilità e quattro alla legge di Bilancio. I primi sono stati presentai da: Valentina Corrado (M5s), che impegna la Giunta ad adottare misure di sostegno al reddito dei genitori separati o divorziati che versano in situazione di difficoltà economica; Marta Leonori (Pd), che impegna la Giunta a completare l’aggiornamento del Registro per il Terzo Settore Artes e a trasferire i dati al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts); Michela Califano (Pd), che chiede contributi per l’acquisto di latte in polvere e pannolini per le famiglie in difficoltà economiche (incluse quelle con minori in affido) e le strutture socio-assistenziali di accoglienza.

Dei quattro ordini del giorno collegati alla legge di Bilancio, tre sono stati approvati su proposta di Giuseppe Simeone (FI) e Fabio Capolei (Epi) per chiedere ulteriore sostegno economico ai piccoli comuni del Lazio, alle persone con disabilità mentale e alle loro famiglie e, infine, alle attività della polizia urbana.

Ordini del giorno in materie di competenza dell’assessorato Sanità e integrazione Socio-Sanitaria (20)

Approvati 15 ordini del giorno collegati alla legge di Stabilità e 5 alla legge di Bilancio. Del primo gruppo, cinque ordini del giorno sono stati presentati dai consiglieri del Movimento 5 stelle, con Loreto Marcelli primo firmatario, per chiedere alla Giunta: 1) di esentare dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie previste dai protocolli di sorveglianza per le persone ad alto rischio eredo-familiare (PdtaAref); 2) di rendere gratuito per le donne in gravidanza il “Non invasive prenatal test” (Nipt); 3) di potenziare e ammodernare gli ospedali montani di Subiaco e di Acquapendente; 4) di rendere gratuito anche lo screening per la prevenzione del carcinoma alla prostata; 5) di potenziare ed estendere le tecniche radioterapiche in tutte le strutture sanitarie del Lazio. Un altro ordine del giorno del Movimento 5 stelle (Roberta Lombardi prima firmataria) chiede alla Giunta di finanziare la realizzazione di un eliporto al presidio ospedaliero G.B. Grassi di Ostia, mentre quello a firma di Devid Porrello impegna la Giunta a istituire un Fondo a sostegno dei cittadini affetti da Neurofibromatosi.

Tre, invece, sono gli ordini del giorno approvati su proposta di consiglieri del centrodestra: il primo, a firma di Pasquale Ciacciarelli, chiede il potenziamento dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino ai fini di una migliore gestione dell’emergenza da Covid-19; il secondo – prima firmataria Chiara Colosimo (FdI) – impegna la Giunta a destinare un contributo economico a favore della Fondazione Policlinico A. Gemelli, per potenziare il Centro clinico “NeMo”, per la cura dei pazienti affetti da Sla; il terzo, infine, presentato da Giancarlo Righini (FdI9), chiede alla Giunta di completare la ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale Paolo Colombo a Velletri, con un ulteriore stanziamento di 1,2 milioni di euro. Tre anche gli ordini del giorno approvati su proposta di consiglieri del Partito democratico, due dei quali hanno come primo firmatario Emiliano Minnucci: con il primo si impegna la Giunta a inserire i test genomici sul tumore al seno nei livelli essenziali di assistenza (Lea) per permetterne la rimborsabilità; con il secondo si richiede l’acquisto di una autoemoteca per l’Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo).

Il terzo ordine del giorno del Pd ha come prima firmataria Eleonora Mattia e impegna la Giunta a potenziare i servizi e gli interventi per la prevenzione e il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. Approvato anche un ordine del giorno presentato da Paolo Ciani (Centro solidale-DemoS), Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), che impegna la Giunta a inserire la popolazione detenuta nelle carceri del Lazio tra le categorie di cittadini che riceveranno in via prioritaria la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

Infine, è stato approvato anche l’ordine del giorno presentato da Marco Cacciatore (gruppo Misto) per chiedere il coinvolgimento su base volontaria dei medici di medicina generale, dei farmacisti e degli specializzandi in medicina, nell’effettuazione dei tamponi rapidi e per impegnare la Giunta a porre in essere altre misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tra le quali la riattivazione di reparti e strutture dismesse.

Questi, invece, i cinque ordini del giorno approvati con riferimento alla legge di Bilancio: 1) Silvia Blasi (M5s) ha impegnato la Giunta a identificare un percorso integrato di cure per la diagnosi precoce della sindrome fibromialgica presso la Asl di Viterbo e a valutare l’istituzione di un centro specializzato sperimentale; 2) Giuseppe Simeone (FI) e Fabio Capolei (Epi) hanno impegnato la Giunta a garantire una ripartizione più equa delle risorse del fondo sanitario regionale fra le Asl; 3) Giancarlo Righini (FdI) ha chiesto alla Giunta di riaprire il presidio ospedaliero di Sezze (LT); 4) La Lega (primo firmatario Daniele Giannini) ha impegnato la Giunta ad approvare un programma annuale di sensibilizzazione, prevenzione e controlli sui rischi derivanti dalla minorazione visiva; 5) Fratelli d’Italia (primo firmatario Fabrizio Ghera) ha chiesto alla Giunta di potenziare il pronto soccorso dell’ospedale Cto Andrea Alesini.

(ITALPRESS).