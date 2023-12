CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Dal 24 al 26 maggio 2024, BMW Group Classic e il Grand Hotel Villa d’Este ospiteranno il leggendario Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Le auto più spettacolari delle rispettive epoche si sfideranno nelle esclusive classi di competizione per aggiudicarsi gli ambiti premi. Tra tutti, il più prestigioso è il Trofeo BMW Group, assegnato dalla Giuria di alto livello al vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Il Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha stabilito le seguenti classi di concorso: “The Best Car In The World” For 120 Years: Rolls-Royce Celebrates An Historic Birthday”. “The Need for Speed: Supercar Stars of the Video Generation”. “The Best of Italian Grace and Pace: Maserati at 110”. “Time Capsules: Cars That The Outside World Forgot”. A tal fine, il Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 invita i proprietari di eccezionali auto d’epoca a iscriverle al concorso. E’ possibile iscriversi alle classi di concorso già confermate sul sito web dell’evento:

https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/registration/.

E’ possibile iscrivere le auto anche al di fuori delle categorie finora stabilite. Altre classi saranno annunciate per tempo. Una tradizione unica in tutto il mondo è l’affascinante incontro con le più recenti concept car. Queste creazioni offrono una finestra su come gli ingegneri e i designer di oggi immaginano le auto del futuro. Anche per questa sezione dell’evento sono aperte le iscrizioni per i proprietari di concept car. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Days si svolgerà nuovamente nel 2024 nei giardini della vicina Villa Erba. Questo importante appuntamento del Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha riscosso un grande successo nel 2023. Domenica 26 maggio, il Public Day – Il Festival offrirà nuovamente al pubblico l’opportunità di assistere alla sfilata delle auto iscritte al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Il format dell’evento Amici & Automobili – Wheels & Weisswùrscht, noto a molti per le sue radici a Monaco di Baviera e ora diventato un appuntamento fisso sulle rive del Lago di Como, farà parte del weekend del festival anche nel 2024. Sabato 25 maggio, i club e le comunità automobilistiche di tutto il mondo saranno invitati a presentare i loro modelli all’ampia platea di visitatori.

I proprietari possono richiedere l’iscrizione delle loro auto d’epoca al BMW Club & Community Management già da ora su [email protected]. “Integrando i diversi appuntamenti nel Concorso d’Eleganza Villa d’Este, BMW Group Classic continua a sviluppare e strutturare tutto l’evento nel suo complesso”, ha dichiarato Helmut Kàs, responsabile di BMW Group Classic. “L’obiettivo che ci prefiggiamo rimane lo stesso: rendere il Concorso d’Eleganza Villa d’Este un festival automobilistico superiore ad ogni altro evento – e per il piacere di tutti”.

Davide Bertilaccio, CEO di Villa d’Este Hotels, sottolinea che: “Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è un evento esclusivo e prestigioso, che siamo molto orgogliosi di ospitare. Rappresenta la combinazione ideale di eredità, rispetto ed eleganza senza tempo per cui siamo sempre stati famosi. Sarà un’incredibile celebrazione dell’arte automobilistica, che fa ormai parte della tradizione e che non potrebbe trovare una collocazione migliore di Villa d’Este. Siamo onorati di confermare la nostra partnership di lunga data con BMW Group Classic e di promuovere questa nuova edizione”.

