LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea ha esonerato il tecnico Frank Lampard. Il 42enne allenatore inglese, ex centrocampista della nazionale, paga con l’allontanamento le cinque sconfitte subite nelle otto partite di Premier League ed una posizione di classifica non consona alle ambizioni dei Blues. “Questa è stata una decisione molto difficile per il club, anche perchè ho un ottimo rapporto personale con Frank e ho il massimo rispetto per lui – ha detto il patron Roman Abramovich nella nota ufficiale del Chelsea – E’ un uomo di grande integrità e ha la più alta etica del lavoro. Tuttavia, nelle circostanze attuali riteniamo che sia meglio cambiare manager. Vorrei ringraziare Frank a nome di tutto il club per il suo lavoro come head coach e augurargli ogni successo in futuro. E’ un’icona importante di questo grande club e il suo status qui rimane immutato. Sarà sempre accolto calorosamente a Stamford Bridge”. Secondo i media britannici, il grande favorito a subentrare a Lampard è il 47enne tedesco Thomas Tuchel, esonerato dal Psg lo scorso 29 dicembre. Senza però dimenticare che è ancora senza una panchina Massimiliano Allegri, da sempre grande fan del calcio inglese.

(ITALPRESS).