Il Centro Nazionale Sangue lancia un appello per la donazione

Si stanno registrando carenze di sangue in diverse regioni d’Italia, dovute alla nuova ondata di contagi Covid-19. La situazione viene monitorata costantemente dal Centro Nazionale Sangue, dalle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e dal Civis, il coordinamento delle principali associazioni di donatori di sangue in Italia. col/sat/red