TORINO (ITALPRESS) – La matrice tedesca di Opel si rivela in differenti modalità: dall’affilato design dell’Opel Vizor, alle tecnologie propulsive di ultima generazione che vedono già oggi differenti modelli 100% elettrici. Ma la rinomata organizzazione germanica si esprime anche attraverso la completezza del catalogo accessori, con cui Opel risponde alle esigenze individuali di ogni automobilista. Nell’esteso catalogo online una prima preziosa classificazione aiuta nell’individuare l’area di interesse, fornendo un supporto fondamentale, vista la quantità di accessori che Opel riesce a proporre. Fortunatamente, è sufficiente indicare il modello di vettura per trovare le soluzioni fatte su misura dello stesso, e nell’elenco sono presenti anche auto fuori produzione, dimostrando l’esaustiva completezza del servizio. La classificazione in differenti categorie di prodotto, facilita ulteriormente la ricerca di uno specifico accessorio, oppure semplicemente la curiosità nello sfogliare il catalogo digitale.

Queste le categorie presenti: STILE. Siete pronti a distinguervi dalla massa? Questo è il punto di partenza. Opel propone un’eccellente selezione di prodotti per lo styling degli interni e degli esterni. Badge, strisce, spoiler, copri-pedali sportivi e altro ancora per aggiungere quel tocco di personalità e di stile in più. SOLUZIONI DI TRASPORTO: Visto l’avvicinarsi delle vacanze, con Opel diventa ancora più facile programmare un lungo viaggio con accessori per il trasporto come il portapacchi per biciclette, sci e altre attrezzature sportive, reti da carico, divisori e altro ancora. CONFORT: La selezione di portaoggetti, deodoranti per ambienti, tendine per la privacy, telecamere posteriori e aiuti al parcheggio si può rivelare fondamentare per rendere il tempo trascorso in auto più comodo e piacevole.

SICUREZZA: Opel sa perfettamente che la sicurezza dei passeggeri è una delle principali preoccupazioni: dai seggiolini per bambini ai giubbotti di sicurezza, dai kit di lampadine ai sistemi di allarme, tutto è stato pensato per fronteggiare eventi imprevisti.

MULTIMEDIALITA’: Un grande aiuto per passare il tempo alla guida ascoltando musica, podcast e notizie. Oppure, semplicemente rimanere aggiornati con gli ultimi rapporti sul traffico dal sistema di navigazione. Qualunque siano le esigenze del nostro dispositivo mobile, Opel ha ideato una grande varietà di basi per smartphone, kit vivavoce bluetooth, mappe di navigazione, cavi per i dispositivi multimediali e altro ancora. PROTEZIONE: Se l’auto è nuova di zecca, è naturale volerla mantenere bella dentro e fuori. Ecco quindi un’ampia selezione di accessori per aiutare a proteggere l’auto da sporco ed usura. Opel ha pensato a tutto, dai tappetini alla protezione dei paraurti. RUOTE: Facile personalizzare la vettura con un set di cerchi in lega, con modelli specificatamente progettati per completare il design di Opel. Oltre alle ruote, troviamo anche una linea completa di accessori complementari, dalle catene da neve alle borse portaoggetti. ACCESSORI ELETTRICI: La propulsione elettrica richiede una gestione dedicata alla ricarica del veicolo a batteria, 100% elettrico oppure ibrido plug-in, a casa o in viaggio. L’esaustiva selezione di cavi di ricarica, adattatori e wallbox offre soluzioni di ricarica flessibili per affrontare i differenti scenari di una mobilità evoluta e senza interruzioni.

Ogni accessorio prevede una scheda con descrizione particolareggiata, completa di immagine, il riferimento al modello corrispondente e la trasparenza di un listino IVA compresa. Gli accessori individuati possono essere salvati in un carrello virtuale, da stampare e consegnare al Concessionario Ufficiale Opel per procedere con l’approvvigionamento.

Tutti gli accessori sono progettati e sviluppati per adattarsi ad ogni singolo modello con il marchio del fulmine. Inoltre, Opel collabora in maniera continuativa con fornitori leader di mercato, al fine di mantenere completa l’offerta di ogni singola sezione. L’ennesima conferma di quella matrice tedesca che non lascia nulla al caso, aggiungendo ulteriore valore ad ogni veicolo Opel ed alla sua esperienza di utilizzo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).