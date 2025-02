VENEZIA (ITALPRESS) – Il Carnevale di Venezia ha fatto tappa all’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo. La scuola superiore di Castello, di proprietà della Cittá metropolitana, ha ricevuto la visita delle 12 Marie protagoniste della rievocazione storica riportata in auge da Bruno Tosi nel 1999. Un appuntamento ormai tradizionale nel palinsesto della kermesse carnevalesca al quale ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga per portare i saluti dell’Amministrazione comunale.

Le 12 Marie del Carnevale, accolte dalla vice direttrice scolastica dell’istituto Cinzia Borghese si sono cimentate ai fornelli affiancavate dai docenti e agli studenti della scuola alberghiera considerata un’eccellenza della Città metropolitana. Messi da parte per qualche ora gli abiti cinquecenteschi, le ragazze hanno indossato i grembiuli da cucina per cimentarsi nella preparazione di fritelle, galani e castagnoole, dolci tipici della tradizione veneziana.

“Questo istituto è un’eccellenza, un luogo di studio ma dove gli studenti riscoprono anche la storia e le tradizioni – il commento dell’assessore Costalonga – È un piacere vedere le 12 Marie affiancare le ragazze e i ragazzi del Barbarigo e cucinare assieme quelle che sono le specialità di questo periodo: frittelle, galani, castagnole. Ringrazio la direttrice scolastica Rachele Scandella e la sua vice Cinzia Borghese e il professor Antonio Galati che da anni ormai consentono di rinnovare con entusiasmo questo appuntamento e mettono a disposizione i locali del Barbarigo per far vivere alle 12 Marie un’esperienza unica. Da questa scuola escono gli chef, i pasticcieri, i professionisti della ristorazione e dell’accoglienza, ma si insegna anche la storia enogastronomica della nostra città”.

– Foto: Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).