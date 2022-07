Il Capo della Polizia rende omaggio a vittime strage di via D’Amelio

Il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, a Palermo per il trentennale della strage di via d'Amelio, ha deposto una corona di alloro sulla lapide dell'ufficio scorte della caserma Lungaro per commemorare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta. vbo/gtr (fonte video: canale Twitter della Polizia di Stato)