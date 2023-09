MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha visitato lo stand Opel durante il tradizionale tour di apertura della IAA Mobility. Sono stati accolti personalmente dal CEO di Opel, Florian Huettl, che ha presentato uno dei punti salienti dell’IAA, il visionario Opel Experimental. La concept car elettrica a batteria convince per l’elevata efficienza aerodinamica. “Abbiamo già 15 modelli elettrificati nella nostra offerta oggi. Nel prossimo anno offriremo senza eccezioni una versione puramente elettrica a batteria di ogni modello Opel. Dal 2025, ogni nuova Opel lanciata sarà esclusivamente elettrica” ha dichiarato Huettl. Opel è presente all’IAA Mobility di quest’anno a Monaco sia presso la fiera che nello spazio aperto nel centro della città a Odeonsplatz. L’evento durerà fino al 10 settembre. Oltre alla Opel Experimental, il produttore tedesco mostra la nuova Opel Corsa e una delle prime station wagon elettriche sul mercato, la Opel Astra Sports Tourer Electric. I modelli con il Blitz non sono solo esposti presso gli stand Opel in città e nel quartiere fieristico, ma il marchio tedesco occupa anche una posizione di rilievo nelle due aree ADAC di Monaco. Il partner automobilistico Opel espone la “Opel Corsa Rally Electric progettata da Elisa Klinkenberg”. Oltre alle attività all’IAA Mobility, Opel è presente anche ai Motorworld Mobility Days di Monaco fino al 6 settembre con altri due modelli: la pluripremiata Opel Manta GSe e la Opel Astra GSe.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).