MILANO (ITALPRESS) – Lo scambio virtuoso tra scherma e turismo attraverso i “top events” è stato il tema del doppio appuntamento di oggi alla BIT di Milano, organizzato dalla Federazione Italiana Scherma di concerto con i Comitati Organizzatori e gli Amministratori locali delle città che ospiteranno le gare di cartello dei prossimi mesi.

Nei padiglioni fieristici della Borsa Internazionale del Turismo, la FIS ha aperto il suo programma con la presentazione dei Mondiali Paralimpici di Terni 2023. “Un appuntamento speciale per la nostra Federazione che ha fatto da sempre, e continua a fare con sempre maggiore impulso, dell’integrazione tra scherma olimpica e paralimpica una bandiera della propria attività”, ha ricordato nella sua introduzione il Presidente federale Paolo Azzi.

Un video-saluto del numero uno del CIP, Luca Pancalli, ha ricordato “il valore che la scherma ha avuto nel movimento dello sport paralimpico”, concetto ribadito a gran voce dal Presidente del CIP Lombardia, Pierangelo Santelli, nel sollecitare “la necessità che tante altre discipline sportive intraprendano lo stesso percorso tracciato dalla Federscherma”.

Nel merito della marcia d’avvicinamento ai Mondiali Paralimpici di Terni, che andranno in scena tra settembre e ottobre del 2023, sono poi entrati Francesco Tiberi, Vicepresidente del Comitato Organizzatore presieduto da Alberto Tiberi, ed Elena Proietti, Assessore allo Sport del Comune ternano. “Intraprendiamo quest’avventura forti della bellissima esperienza dell’Europeo del 2018. Il mondo paralimpico conosce e apprezza Terni, ora lavoriamo per fare ancora di più”, ha detto Tiberi. Così l’assessore Proietti: “Lo sport in Italia rappresenta il 4% del PIL nazionale, a Terni superiamo l’8%. Siamo terra di sportivi e schermidori, offriremo ad atleti e delegazioni dei Cinque Continenti una proposta turistica di grande qualità”.

Il secondo appuntamento giornaliero è stato invece dedicato ai due più importanti eventi nazionali della stagione in corso: i Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur e i Tricolori Paralimpici di Macerata. Un’ideale staffetta sul palco tra i Sindaci delle due città ha anticipato il passaggio del testimone che si consumerà a giugno tra una kermesse e l’altra.

“Sono le due gare più importanti della nostra stagione, dal punto di vista sportivo si presentano da sole, ma andranno ben oltre gli indiscussi significati agonistici, rappresentando degli eventi a trecentosessanta gradi per i territori che li ospiteranno”, le parole del Presidente della FIS, Paolo Azzi.

L’entusiasmo di Courmayeur nelle parole del primo cittadino Roberto Rota: “La vocazione sportiva della nostra città è enorme e consolidata. Sarà la prima volta con la scherma, ne siamo onorati e felici”. Macchina organizzativa già pienamente in moto: “Stiamo curando ogni singolo dettaglio per offrire l’accoglienza che Courmayeur ha nel proprio DNA, con le sue bellezze e la sua ospitalità. Realizziamo così un progetto nato già prima della pandemia con l’attuale Presidente onorario Giorgio Scarso (presente anche oggi in sala, ndr.)”, ha spiegato la Presidente del Comitato degli Assoluti 2022, Giovanna Pesci.

Il clou con le gare, ma “intorno” una serie d’eventi collaterali che faranno di “Courma” una capitale di scherma e cultura al tempo stesso: “Abbiamo preparato un fitto cartellone d’appuntamenti che precederanno le fasi finali in cui saranno assegnati i titoli italiani: Medicina, Diritto e Arte saranno solo alcuni dei temi che arricchiranno una kermesse da ricordare”, ha sottolineato la Consigliera federale Joelle Piccinino.

Da Courmayeur a Macerata, dagli Assoluti olimpici a quelli paralimpici. “Siamo Città Europea dello Sport 2022, un titolo che ci onora e che ci dà la possibilità d’ospitare un grandissimo evento di scherma”, ha detto il sindaco maceratese Sandro Parcaroli. “Lo sport paralimpico racchiude valori agonistici e sociali incredibili, che siamo orgogliosi di portare nella nostra città. Un grazie alla Federazione per la fiducia accordataci”, ha aggiunto l’assessore allo sport Riccardo Sacchi.

La chiosa di Michele Spagnuolo, a nome del Comitato Organizzatore, guidato da Alberto Affede e Carola Cicconetti: “Stiamo costruendo un cartellone di appuntamenti che renderà Macerata una città della scherma a cielo aperto. Sarà una manifestazione speciale”.

Domani, alla BIT, riflettori puntati sul Mondiale Assoluto di Milano 2023, degno epilogo del focus sui “top events” della scherma italiana.

