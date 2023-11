Il 56% degli italiani utilizza l’auto per gli spostamenti quotidiani

MILANO (ITALPRESS) - Gli italiani usano l'auto sia per gli spostamenti quotidiani che per i fine settimana e le vacanze. E' quanto emerge da un'indagine condotta da SIXT, provider di servizi di mobilità premium, in collaborazione con un pool di specialisti in scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia. Il 56,6% degli intervistati dichiara di utilizzare l'auto per gli spostamenti quotidiani. Quando non usa la vettura, il 35,5% si sposta a piedi. f01/mgg/gtr