CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Dal 23 al 25 maggio 2025 BMW Group Classic ospiterà il leggendario Concorso d’Eleganza Villa d’Este in collaborazione con l’hotel di lusso Villa d’Este. Circa 50 tra le più spettacolari auto delle rispettive epoche si sfideranno ancora una volta per aggiudicarsi gli ambiti premi. Il più prestigioso tra tutti è il Trofeo BMW Group, assegnato dalla Giuria di alto livello al vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Il Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha stabilito le seguenti classi di concorso. Frozen in Time: Preservation ‘time capsules’ from 1900-1973 which have survived in unrestored state. “Go Big or Go Home”: Automotive excess of the ’80s and ’90s, when nothing seemed too fast, expensive or bold. Sculpture in Motion: The Decade of the automotive arms race, 1928-1938. Glorious Excess: The Evolution of the ‘Money no Object’ Motorcar, 1920-1940. A tal fine, il Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 invita i proprietari di eccezionali auto d’epoca ad iscriverle al concorso. E’ possibile iscriversi alle classi di concorso già confermate sul sito web dell’evento: https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/registration/.

E’ possibile iscrivere le auto anche al di fuori delle categorie fin qui previste. Ulteriori classi saranno annunciate per tempo.

Una tradizione unica al mondo è rappresentata dall’affascinante incontro con le più recenti concept car. Le iscrizioni per questa sezione dell’evento sono ora aperte sia ai proprietari che ai produttori di concept car.

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

