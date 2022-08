VENEZIA (ITALPRESS) – Venerdì 19 e domenica 21 agosto la Municipalità di Lido-Pellestrina e “Le Città in Festa” propongono ‘Malamocco in Luce’, l’iniziativa pensata per accompagnare alla scoperta della storia e dei luoghi del quartiere lidense. Entrambi gli appuntamenti della manifestazione sono aperti al pubblico, gratuiti e si tengono nell’antico borgo di Malamocco, per l’occasione addobbato a festa con lanterne e drappi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Radiantistica Malamocco e con la Parrocchia di Santa Maria Assunta. Si inizia venerdì 19 con la conferenza ‘Storia della festività Madonna di Marina. Recupero del paesaggio storico documentato dalle origini ai giorni nostri’, in programma alle 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Al termine sarà possibile partecipare a una breve visita guidata del borgo, accompagnati da una guida turistica professionista.

Domenica 21, invece, a partire dalle 21 la zona centrale di Rio Terà sarà animata da giochi di magia e bolle di sapone dedicati ai bambini. Per l’occasione la chiesa di Santa Maria Assunta sarà aperta e alcuni volontari saranno a disposizione dei visitatori per raccontare la storia del luogo.

