VENEZIA (ITALPRESS) – L’Area Coesione Sociale del Comune di Venezia organizza, giovedì 12 settembre dalle ore 16 alle 19 al Parco di Villa Groggia (Cannaregio, 3161 – Sant’Alvise), il quarto open day “Vivavillagroggia e dintorni!”. Si tratta di un’occasione per conoscere le tante realtà presenti in quella zona e la programmazione delle attività 2024/2025.

Ideato e coordinato dall’Agenzia per la Coesione Sociale di Venezia CS, Isole ed Estuario, il progetto vede il coinvolgimento di 20 soggetti, tra associazioni, enti e servizi che, in occasione dell’open day, aprono alla cittadinanza le loro sedi, offrono la possibilità di provare gratuitamente le proprie attività, nell’ottica di favorire la conoscenza reciproca tra tutti i soggetti coinvolti e garantire un’offerta che sia il più integrata possibile.

“Una scommessa vinta – afferma l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini – Una storia che continua ad arricchirsi di nuovi capitoli, tante quante sono le associazioni che aderiscono alla rete VivaVillaGroggia, appuntamento ormai fisso per le famiglie di Cannaregio. È con questo spirito e con questa consapevolezza che ci avviciniamo anche quest’anno all’open day 2024 in uno dei luoghi più vissuti del centro storico dove si incontrano e dialogano esperienze e competenze diverse”.

– Foto: Locandina da Comune di Venezia –

