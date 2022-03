ROMA (ITALPRESS) – Il cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi ha organizzato il concerto per la pace “Un cuore per l’Ucraina” contro la guerra dichiarata dalla Russa all’Ucraina, che si terrà a Roma, sabato 12 marzo, alle 16, nella Tenuta della Mistica “Capitano Ultimo”, in via della Tenuta Mistica. Venturi è, inoltre, il direttore artistico ed organizzatore del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, che si è tenuto a Sanremo il 3, 4 e 5 febbraio scorsi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo, della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo e della S.I.A.E..

Il capitano Ultimo, il cui nome è Sergio De Caprio, noto per aver arrestato il boss Totò Riina, mette a disposizione la propria tenuta per lo svolgimento del concerto, che si prefigge l’intento di divulgare un messaggio di dissenso e di protesta contro la guerra con cui la Russia sta combattendo contro l’Ucraina.

Si esibiranno sul palco la nota cantautrice e musicista ucraina Kateryna Zar’Kova, in arte EKA, accompagnata dalla sua bandura, il cantautore romano Stefano Borgia, firma dei successi di Mina, Bruno Maccarri, in arte Bruno Ebbasta, Amedeo Minghi, Toto Cutugno ed il cantautore Fabrizio Venturi. Interverranno anche artisti del panorama nazionale ed alcuni cantanti ucraini.

All’evento sarà presente l’Ambasciata Ucraina di Roma, la rappresentante del Consolato onorario ucraino di Firenze Oxana Polataitchouk, cariche politiche ed istituzionali italiani e Tatyana Kchetkova, una delle fondatrici di Kolos Associazione culturale di Firenze “Ucraina-Italia”.

In collegamento diretto dalle trincee ucraine vi sarà il musicista Ivan Tkalenko, purtroppo chiamato ad impugnare un kalashnikov, anziché la sua bandura, strumento musicale nazionale dell’Ucraina.

Presenteranno l’evento Angelica Loredana Anton ed Enrico Ciampalini.

Il concerto sarà trasmesso, in diretta, su Radio Mater, Radio Ufficiale dell’evento e da Radio Luce. Sosterrà l’evento anche l’Associazione Nazionale Papaboys.

“No alla guerra, si alla pace è il messaggio del nostro concerto, a cui partecipano cantanti e musicisti di musica cristiana e cantanti e musicisti ucraini, indignati per questa guerra ingiusta. La musica unisce ciò che la guerra divide – afferma Fabrizio Venturi -. Il concerto si prefigge l’intento di sensibilizzazione l’opinione pubblica al fine di porgere un aiuto concreto ai nostri fratelli ucraini, sia partecipando alla raccolta di medicinali, di coperte, di indumenti, di scatolame, sia donando tutto ciò che la generosità dei cittadini riterrà necessario. La musica cristiana veicola un messaggio che si prefigge di scuotere le coscienze”.

(ITALPRESS).

