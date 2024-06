FIRENZE (ITALPRESS) – Firenze si prepara a ospitare in piazza Santa Croce, dove ogni anno si svolge il Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino, l’amichevole di Polo tra Italia e Francia. Il grande evento ‘Firenze Polo Tribute at Piazza di Santa Crocè avrà luogo mercoledì 12 giugno in piazza Santa Croce a Firenze preceduto da una partita dei veterani del Calcio Storico. Dopo anni di assenza dalle Cascine, ritorna dalla porta principale il Polo a Firenze con un test match tra le Nazionali di Polo di Italia e Francia, che si incontreranno per un amichevole di Arena Polo (con tre polo player per squadra in campo, anzichè i canonici quattro), sullo storico campo in sabbia allestito in piazza Santa Croce per il tradizionale torneo di Calcio Storico Fiorentino.

Il Team Italia, già Campione d’Europa 2021, agli ordini del coach Franco Piazza e capitanato da Stefano Giansanti (hcp. 1), con Giordano Flavio Magini (hcp. 2) e Goffredo Cutinelli Rendina (hcp. 3) s’incontrerà sul ‘sabbionè di piazza Santa Croce con la Nazionale Francese composta da Elouan Badarello (hcp. 1), Còme Dubois (hcp. 2) e Jules Legoubin (hcp. 3) – coach Matthieu Delfosse.

Saranno 24 i cavalli messi a disposizione dall’organizzazione, accuditi dai loro petisseros argentini, veri e propri Gauchos della Pampa secondo una tradizione che ben si integra con quella dei calcianti fiorentini.

Il programma prevede alle 17:30 una partita dei veterani del Calcio Storico, riuniti nell’associazione ’50 minutì, mentre alle 18.30 avrà luogo la ‘Firenze Polo Tribute at Piazza di Santa Crocè, con l’atteso match amichevole.

L’evento è realizzato in occasione di Pitti Immagine Uomo, in collaborazione con U.S. Polo Assn. e la Federazione Italiana Sport Equestri – oggi rappresentata dal responsabile del dipartimento Polo della Fise Alessandro Giachetti e dal consigliere federale Maria Grazia Cecchini – con la quale da sempre il brand ha uno stretto legame di collaborazione in tutti i contesti sportivi italiani.

U.S. Polo Assn. fornirà outfit speciali ai giocatori, come la polo USPA con i colori di ciascuna squadra (bianco, rosso, blu e verde) e un kit speciale per le due squadre.

– Foto ufficio stampa Fise –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]