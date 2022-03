Volete partire per un viaggio nell’arcipelago toscano? In questo articolo forniremo alcune idee per escursioni all’isola d’Elba e dintorni.

Godetevi delle giornate di mare in compagnia dei vostri amici o famigliari noleggiando una barca con Click&Boat. Vi forniremo anche dei consigli su quale barca aderisce ai vostri requisiti e altre isole dell’arcipelago che meritano una visita.

Le mete imperdibili dell’isola d’Elba

L’isola più grande dell’arcipelago toscano è l’isola d’Elba. A sole 5 miglia da Piombino, l’isola d’Elba è una perla in quanto a baie, calette e luoghi da visitare nell’entroterra. Visitate le mete imperdibili dell’Elba: la spiaggia di Sansone, di Capo Bianco, nonché passeggiate ed escursioni a piedi verso la Madonna del Monte per gli appassionati di trekking.

L’isola d’Elba è piena di baie e spiagge uniche dove potersi godere in pace e tranquillità una giornata di sole e tuffi da una barca. Ma se desiderate scendere a terra, non ve ne pentirete certamente! Approdate con la barca a Sant’Andrea sulla costa a nord ovest e sbarcate. Qui potrete iniziare percorsi escursionistici nell’entroterra per principianti ed esperti.

Sul vostro percorso alla scoperta dell’isola non possono mancare tappe quali il Caprile di Serraventosa, luogo di riposo con distese di fiori colorati e prati immensi, e il Monte Giove, un punto panoramico da cui poter osservare l’isola in tutto il suo splendore.

Se desiderate rimanere comodi a bordo della vostra barca invece consigliamo di visitare Procchio per acque cristalline e spiagge miste tra roccia e sabbia bianca. Godetevi il panorama dalla vostra barca con un pranzo al sacco in compagnia!

Quale barca posso noleggiare all’isola d’Elba?

All’isola d’Elba avrete la possibilità di noleggiare qualunque tipo di barca desideriate sulla piattaforma di Click&Boat tra cui gommoni, barche a motore e a vela, nonché catamarani per vacanze più lunghe e confortevoli. La scelta della barca è solo vostra! Noi vi daremo qualche spunto per una scelta informata per la vostra ciurma e la rotta che desiderate tracciare.

Con il suo doppio scafo e ampi spazi, il catamarano è perfetto per chi vuole partire con una ciurma numerosa con qualche ospite che soffre di mal di mare. Infatti il catamarano è molto stabile e vi permette di trascorrere lunghe vacanze a bordo senza problemi.

Noleggiate un gommone o una barca a motore se siete interessati a visitare più luoghi possibili nel minor tempo. Se volete pianificare un itinerario con molte tappe o semplicemente non volete navigare molto, scegliete una barca con navigazione a motore.

La barca a vela invece è per chi vuole tracciare lunghi tragitti a costi ridotti. Consigliamo questo tipo d’imbarcazione per gli esperti o gli amanti del mare e della navigazione. Se siete interessati a godervi il viaggio quanto la meta, noleggiate una barca a vela! Fate la vostra scelta e salpate con Click&Boat alla volta dell’isola d’Elba e dintorni.

Le isole più belle dell’arcipelago toscano: Giglio e Giannutri

Situate a sud dell’isola d’Elba e a ovest della costa toscana rispetto a Porto Ercole, le due isole del Giglio e di Giannutri aspettano solo voi per essere esplorate. Entrambe di bellezza ineguagliabile, sono uno scenario impressionante tra natura selvaggia e acque cristalline.

Sulla costa est dell’isola del Giglio consigliamo di visitare la Cala dello Smeraldo e la Caletta del Saraceno. Con acque turchesi e fondali bassi entrambe sono perfette per una vacanza in famiglia con bambini piccoli. A sud del Giglio c’è la piccolina Giannutri. Qui non potete non visitare la Cala dello Spalmatoio e fare lunghe passeggiate in aree apposite tra cui Poggio San Francesco e la Piana dei Fagiani. Godetevi lunghe giornate di sole per mare e a terra in compagnia dei vostri cari!