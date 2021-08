ROMA (ITALPRESS) – Prima operazione pilota sul Factoring. L’Istituto per il Credito Sportivo ha finanziato la Pro Vercelli 1892, una delle più antiche e titolate società sportive d’Italia. Per supportare uno dei club che ha fatto la storia del calcio italiano, l’Istituto ha smobilizzato crediti rivenienti dai saldi attivi di campagna acquisti, consentendo così alla Pro Vercelli di annullare i tempi di incasso previsti per questa tipologia di crediti. L’Istituto, per soddisfare le esigenze di finanza a breve termine, infatti ha ampliato il portafoglio delle opportunità e delle soluzioni per la propria clientela, attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi e prodotti dedicati ai sistemi sportivi e culturali. La Pro Vercelli 1892 è tutt’oggi la quinta società calcistica italiana per numero di titoli nazionali vinti e ha dominato la scena calcistica italiana per quasi quindici anni.

