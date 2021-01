MILANO (ITALPRESS) – “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Siamo tutti calciatori, alcuni migliori di altri”. Zlatan Ibrahimovic affida a Twitter la sua replica a chi lo accusa di razzismo dopo la lite di ieri sera con Lukaku nel derby di Coppa Italia. L’attaccante svedese del Milan ha anche postato il link a un video che vede due bambini, uno bianco e uno di colore, andarsi incontro e abbracciarsi, con “Is this Love” di Bob Marley a fare da sottofondo.

(ITALPRESS).